وزيرة البيئة تتوجه لكندا للمشاركة فى مؤتمر البيولوجى

جدة - نرمين السيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى مدينة مونتريال بكندا، للمشاركة فى الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى والذى ينعقد خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر.





كما ستشارك فى الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف لبروتوكول كورتيجانا للسلامة الحيوية، والاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف لبروتوكول ناجويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أهمية هذه الدورة من مؤتمر التنوع البيولوجى فى تعلق آمال العالم عليها للخروج بإطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجى لما بعد 2020، والذى نجحت مصر خلال رئاستها للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجى COP14 فى رسم واعلان مسودة هذا الإطار فى ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على العالم، وجعلت حشد الجهود يواجه تحديا حقيقى.

وستشارك وزيرة البيئة المصرية فى عدد من الفعاليات والأحداث رفيعة المستوى خلال المؤتمر ومنها الحوار الوزارى لرفع الطموح حول إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجى لما بعد 2020 ، واتحاد من أجل عقد من إجراءات الحفاظ على الشعاب المرجانية لتسليط الضوء على أهمية الشعاب المرجانية ضمن مفاوضات إطار عمل ما بعد 2020، وأيضا الجلسة الخاصة بالشراكة لتنفيذ مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة للتحول المناخى ENACT التى تم اطلاقها فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.

كما ستسلط الوزيرة المصرية خلال مشاركتها بالمؤتمر الضوء على أهمية المدخل المتكامل للحفاظ على التنوع البيولوجى من خلال ربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث "التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر"، والذى دعا له الرئيس المصرى السيد عبد الفتاح السيسى فى عام 2018 خلال ترأس مصر للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجى COP14، وتم لفت انتباه العالم إليه مرة أخرى خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 الشهر الماضى بشرم الشيخ.

وتكمن أهمية هذه النسخة من مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 فى الحاجة الملحة لاتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الطبيعة واستعادتها، بتحديد إطار عمل لإحداث التغيير التحويلى اللازم لضمان وقف فقدان التنوع البيولوجى وعكس مساره بحلول عام 2030، مدعما بالتعهدات رفيعة المستوى التى وقعها رؤساء الدول، بالإضافة إلى ضرورة تعبئة الموارد والتمويل لتنفيذ أهداف التنوع البيولوجى، ودعم الفئات أصحاب المصلحة مثل المرأة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية نظرًا لدورها المهم فى الحفظ والإدارة للموارد الطبيعية.

والاتفاق على الهدف العالمى 30x30 بهدف وقف الخسارة المتسارعة للأنواع وحماية النظم البيئية الحيوية التى هى مصدر أمننا الاقتصادى، وحشد الزخم السياسى اللازم له، وأيضا الربط بين الطبيعة والمناخ والناس، حيث ستساعد خدمات النظام البيئى المستدام للحياة فى حل أزمات بيئية متعددة من خلال ادراك دور الطبيعة فى تلبية الاحتياجات البشرية، من خلال تبنى التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة للحفاظ على الأماكن الأكثر أهمية لرفاهية الإنسان.