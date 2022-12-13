وزير التنمية: الدولة مهتمة بمجالات ريادة الأعمال لتوفير فرص عمل جديدة

جدة - نرمين السيد - وأعرب وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الذى انعقدت فعالياته برأس البر بحضور واسع من ممثلى الجهات المختلفة، عن تقديره للجهود المبذولة على أرض محافظة دمياط تلك المحافظة العريقة التى تتميز بمقومات فريدة فى مجالات الزراعة والصناعة والحرف المختلفة بالإضافة إلى الكوادر البشرية المتميزة بالمهارات الفنية العالية.

كما أعرب هشام آمنة عن امتنانه لما تم تحقيقه من جهود جاءت فى إطار شراكة مثمرة بين محافظة دمياط ومنظمة العمل الدولية وجامعة حورس للاستفادة بخبرات الجهات المشاركة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن تلك الجهود تساهم فى ابتكار أفكار لمشروعات جديدة يتحقق من خلالها فرص عمل للشباب من الجنسين ودعم تنمية المشروعات، وكذلك تحسين بيئة العمل و تبادل الخبرات على المستويين المحلى والعالمى وأيضا تعزيز المهارات لدى جميع الفئات المستهدفة.

وأضاف هشام آمنة، أن هذا التعاون عكس اهتمام الدولة المصرية والشركاء المحليين والدوليين والمجتمع المدنى بهذا الملف لإبراز الجوانب المختلفة بمجالات ريادة الأعمال لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم وتنمية القائم منها بما يضمن إتاحة فرص عمل جديدة لهم ولغيرهم من الشباب، وذلك إيمانا بأهمية ذلك فى تحقيق التنمية الاقتصادية والإسراع بمعدلات النمو بها.

كما أعرب آمنة عن تمنياته بالتوفيق لهذا المؤتمر المتميز والذى يعتبر ملتقى لتبادل الابتكارات والخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التواصل والتفاعل بين رجال وسيدات الأعمال، والباحثين، وصانعى السياسات، وممثلى المجتمع المدنى، والشباب.

كما وجه وزير التنمية المحلية، التحية إلى الدكتورة منال عوض وسفير كندا وممثلى الوزارات المشاركة ومنظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس، كما قدم الوزير التهنئة إلى الفائزين فى مسابقة رواد دمياط من السيدات والشباب عن (أحسن فكرة مشروع – أحسن مشروع بادئ – أحسن مشروع قائم).

ومن جانبها، رحبت محافظ دمياط بوزير التنمية المحلية وجميع المشاركين بالمؤتمر، حيث لفتت إلى أن هذا الملتقى يحقق رؤية الدولة وخطتها نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المشروعات، كما أنه جاء استكمالاً لما تم تحقيقه من جهود بالشراكة بين المحافظة ومنظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس لتبادل الخبرات ومحاربة البطالة وتنمية الوعى لدى الشباب بأسس ريادة الأعمال وذلك ضمن مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر.. معاً لمواجهة التحدى بدمياط" والذى تستمر أعماله حتى مايو 2023.

وأشارت إلى أن تلك الانطلاقة جاءت بتعاون جديد مع جامعة حورس والتى عملت من خلالها على إتاحة كافة الإمكانيات المتوفرة لديها بإنشاء مركز دائم للتدريب على مجالات ريادة الأعمال وإبراز آلية إدارة المشروعات وتنمية المشروعات البادئة والقائمة من خلال منهجية علمية مدروسة، علاوة على الترويج لأهمية الاستفادة من التحول الرقمى التى توفر فرص عمل عديدة وأيضًا إتاحة الفرصة لتسويق منتجات المشروعات.

وأضافت أن المشروع يحقق أيضًا تشجيع الشباب على الخروج بأفكارهم ومشروعاتهم إلى أرض الواقع وذلك من خلال إطلاق مسابقة رواد دمياط، والتى ساهمت فى تعزيز التواصل والتفاعل بين رواد الأعمال وصانعى السياسات لتبادل الخبرات على المستويين المحلى والعالمى، مشيرة إلى أن المسابقة جمعت نخبة من الباحثين من داخل مصر وخارجها، كما عكست اهتمام المؤسسات المختلفة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأهميتها البالغة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وشهدت الجلسة الإعلان عن الفائزين بنهائيات مسابقة رواد دمياط والتى تقدم لها 199 فردا، و أثمرت التصفيات النهائية بها عن فوز 10 ممثلين عن أربعة فئات للسيدات وأفضل فكرة مشروع وأفضل مشروع ناشئ وأفضل مشروع قائم وذلك بقيمة جوائز تقدر بـ 25 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول و20 ألف للمركز الثانى و15 ألف للمركز الثالث، وذلك بفئة أفضل فكرة و50 ألف للمركز الأول و40 ألف للمركز الثانى و30 ألف للمركز الثالث بفئة المشروعات البادئة، وأما بالنسبة لفئة رائدات الأعمال تقدر قيمة جوائزها 50 ألفا للمركز الأول و40 ألفا للمركز الثانى و30 ألفا للمركز الأول وأخيرا قيمة جائزة المشروعات القائمة تقدر بـ100 ألف جنيه.