حياة كريمة.. وزيرة التضامن ومحافظ الأقصر يشهدان افتتاح قرية الفارسية

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر والدكتور ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وكرم صبرى محمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر.

وسيشهد اللقاء مناقشة سير أعمال المشروعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى على مستوى مراكز ومدن المحافظة والوقوف على أهم التحديات التى قد تواجه تنفيذها، ثم يتوجهان عقب ذلك إلى قرية الفارسية بإسنا.

ومن المقرر أن تشهد وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ الأقصر احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية بافتتاح قرية الفارسية مركز إسنا بالأقصر بعد إعادة إعمارها وتطويرها ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

وكانت أعمال تطوير قرية الفارسية بالأقصر قد بدأت تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى وقعته مؤسسة صناع الخير للتنمية بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى داخل ديوان عام الوزارة قبل عدة أشهر.