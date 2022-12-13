حصاد الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، العدد رقم 71 من اصدار: "الزراعة فى كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التى تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 6 وحتى 12 ديسمبر الجارى.





وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، قافلة علاجية بمنطقة التبين وتم فحص وعلاج العديد من الحالات للأبقار والجاموس، وكشف بعض حالات إناث الابقار والجاموس تمهيدا لعمل تلقيح اصطناعى، والفحص بجهاز السونار للأغنام والماعز، وتجريع كتير من الحالات للوقاية من الطفيليات الداخلية، وتم توعية المربيين بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية واهميه الترقيم والتسجيل للحصول على الخدمات البيطرية، كذلك انتهت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، من تحصين 37 ألفا و862 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كذلك تم عقد 167 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار.



فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على الحقول الإرشادية للقمح وحقول الترشيد بمركز طوخ، كما تم عقد اجتماعا مع اللجنة الخاصة بحصر محصول القمح، للمتابعة اليومية على الزراعات من المحصول، كما تم عقد ندوه إرشادية بمركز قليوب، حول بدائل الأعلاف، كذلك تم إزالة (14) حالة تعدى على الاراضى الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات والحقول الارشادية بجميع المراكز للاطمئنان على الزراعات الشتوية وخاصة زراعات القمح، كما تم إزالة (4) حالة تعدى على الاراضى الزراعية، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطرى، قافلة علاجية بمركز قويسنا، كما تم الانتهاء من تحصين 250 ألفا و110 رؤوس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع منذ بداية الحملة الثالثة.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بمركزى الصالحية الجديدة، فاقوس، كما شنت مديرية الطب البيطرى، 18 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط أكثر من 929 كجم لحوم وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 362 ألفا و326 رأس غنم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة منذ بداية الحملة وحتى الان، كما تم تنظيم 136 ندوة ارشادية و712 لقاء إرشادى، كذلك شكلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية عددا من اللجان النوعية لمتابعة زراعات الفراولة المنتشرة بعدد من قرى المحافظة وشملت أعمال اللجنة المرور على مصائد الذباب حيث تم التنبيه على الاهتمام بالمصائد والمطويات للحد من انتشار الذبابة وعدم استخدام المبيدات للحصول على محصول خالى من متبقيات المبيدات.



وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، خلال هذا الاسبوع ايضا الاجتماع الشهرى لقيادات المديرية، لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كما واصلت حملاتها لازالة التعديات على الاراضى الزراعية، بمراكز: أبو حمص، كوم حمادة، الدلنجات، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حمله مكبرة على اسواق اللحوم، كما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، استمرار حملات توعية مزارعى الارز باهمية التوريد، كما أعلنت أيضا استمرار اعمال المكافحة للزراعات الشتوية وسوسة النخيل، ومتابعة توزيع الأسمدة، فضلا عن المرور على محلات الإتجار فى المبيدات للتأكد من صلاحيتها وسلامة التراخيص.

فيما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، فى اجتماع عرض موقف المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان بالمحافظة، لاستعراض ما تم إنجازه فى هذا الملف، كما واصلت المرور على الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح، فضلا عن متابعة الجميعات والادارات الزراعية، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حيث تم المرور على مناطق الفيوم وابشواى وطاميه وجمعياتها ومراجعة أعمال الجمعيات ومدى توفير مستلزمات الإنتاج استعداد للموسم الشتوى وانتظام السجلات والدورة المستدامة بالجمعيات، كما تم عقد اجتماع مع اجهاز التنفيذى للمديرية والمناطق وقيادات الهيئة، لبحث سبل التعاون المشترك بين مديرية الإصلاح ومديرية الزراعة فى توفير مستلزمات الإنتاج والاسمدة وموقف التعديات على الارض الزراعية داخل المحافظة.



وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط الاجتماع الشهرى لمديرى الادارات الزراعية والتعاونية لمناقشة اهم المستجدات قطاع الزراعة من اعمال، كما تم تفقد عمليات صرف التقاوى ومستلزمات الانتاج الزراعى، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة قنا قافلة بيطرية علاجية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقريتي أولاد عمرو والأشراف، حيث تم الكشف على 2110 حيوانات وطيور، فضلا عن توعية صغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وكيفية علاجها بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، كذلك انتهت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، من تحصين أكثر من 21 ألف رأس ماشية، كما تم عقد 38 ندوة وحملات توعية إرشادية بيطرية، كما أعلنت أيضا استمرار اللجان الطبية البيطرية بإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية بمراكز المحافظة.



كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، حملة للتفتيش على اسواق اللحوم، بمدينة الغردقة، وتم ضبط 55 کجم لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمى، كما انتهت مديرية الطب البيطرى بمحافظة شمال سيناء، من تحصين 6221 رأس ماشية، كذلك تم اطلاق، قافلة طبية بيطرية مجانية، وتم علاج (400) راس ماعز وأغنام ضد الطفيليات الخارجية والداخلية، وتم عمل سونار لـ10 رأس أغنام وماعز، كذلك استقبلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء عدد 55 الف شجرة، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، كما أطلقت المديرية قافلة زراعية لمتابعة زراعة المحاصيل الشتوية القمح والشعير بوادى طور سيناء، كما تم المرور على مزرعة التعمير ومزرعة الدواجن ومتابعة زراعة محصولى القمح والشعير وفحص النخيل.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران حاليا 4 إصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك الاصدار الاخير ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالارقام.