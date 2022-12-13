أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - واشنطن

تنطلق القمة الأمريكية - الإفريقية الثانية التى يستضيفها الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى واشنطن، لمدة 3 أيام، بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.

القاهرة

تنظم جامعة الدول العربية عددا من الفعاليات بمناسبة الاحتفال باليوم العربى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى يصادف 13 ديسمبر من كل عام.

القاهرة

تُعقد اجتماعات الدورة الـ25 للمجلس الوزارى العربى للسياحة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الإسكندرية

تُنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة بعنوان "قادرون بدون لكن"، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، اجتماعا للخبراء بعنوان "تكلفة العنف ضد المرأة: تحديات وآليات للمواجهة"، وذلك بقاعة الوفود بالمكتبة.

الدوحة

يلتقى منتخب الأرجنتين نظيره منتخب كرواتيا، على استاد "لوسيل"، فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

برلين

تلتقى وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت نظيرها السنغافورى الدكتور نج إنج هين، بمقر الوزارة فى برلين.

سول

يقوم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسى بزيارة لمدة 4 أيام إلى كوريا الجنوبية لمناقشة مجموعة من القضايا النووية مع كبار المسؤولين الحكوميين.

جاكرتا

يجتمع كيم جون الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية مع نظيره اليابانى تاكيهيرو فوناكوشى، فى جاكرتا، ضمن اجتماعات حول القضايا النووية المرتبطة بكوريا الشمالية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

باريس

تزور سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، وزوجة رئيس أوكرانيا أولينا زيلينسكا، مدرسة فرنسية لاستقبال الأطفال اللاجئين الأوكرانيين، وذلك على هامش زيارة زوجة الرئيس الأوكرانى لفرنسا الأولى من نوعها منذ بدء العملية الروسية على أوكرانيا.