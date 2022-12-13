تقدم 4 شركات للحصول على الرخصة الذهبية

جدة - نرمين السيد - كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تقدم 4 شركات جديدة للحصول على "الرخصة الذهبية"، والتى أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، وذلك بعد أيام من إطلاق رابط على الموقع الإلكترونى لمجلس الوزراء، مخصص لتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى بدء أنشطة استثمارية جديدة.





وقال سعد: تتركز أنشطة تلك الشركات فى مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والأثاث والأخشاب وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتتوزع بين محافظات الجيزة وشمال سيناء وبنى سويف، وتتراوح نسبة المكون المحلى لمنتجاتها بين 50 و80%، وتوفر العديد من فرص العمل، وتستهدف زيادة صادراتها إلى الخارج من خلال مشروعاتها.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة عليا مختصة بالنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على "الرخصة الذهبية"، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022، ومن المنتظر عرض طلبات الشركات الـ 4 على اللجنة لبحث ودراسة موقفها المالى ودراسة الجدوى بالمشروع، وغيرها من شروط منح الرخصة الذهبية، التى تستهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتيح مجلس الوزراء من خلال الرابط الإلكترونى https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense، للمستثمرين الراغبين فى الحصول على "الرخصة الذهبية"، الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيا، والتى تتضمن بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانونى وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويا ونسبة المكون المحلى بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة، مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.

ويوضح الرابط الإلكترونى، مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها فى المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، حيث يشترط أن تتخذ شركته شكل "شركة مساهمة" أو "شركة ذات مسئولية محدودة"، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

كما تنص تلك الضوابط على ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وأن تؤسس الشركة فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.

وتتضمن الضوابط، ضرورة تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها، مع الالتزام بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع، وتقديم إقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة فى البنية التحتية، من طرق ومياه وصرف صحى وكهرباء واتصالات ومعالجة المخلفات، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

كما يتيح الرابط الإلكترونى، إمكانية تحميل دليل إصدار الرخصة الذهبية، والحوافز التى تتمتع بها الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، التى تعد بمثابة "موافقة واحدة" تصدر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بموجب قرار من مجلس الوزراء، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، حيث يجب الحصول عليها جميع الموافقات التى تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى، بما يذلل من مختلف العقبات التى تواجه المشروعات الاستثمارية لزيادة أنشطتها، وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات النمو وفرص العمل.