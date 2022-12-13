بمشاركة برلمانية.. إطلاق المنظومة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلى

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور الدكتور على جمعة عضو هيئة علماء الأزهر الشريف، والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والسفير حسين السحرتى مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الجمعيات الأهلية والهيئات الدولية فى مصر.

ووقع الحضور على وثيقة إطلاق المنظومة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى، حيث شهد الإعلان عن إطلاق تلك المنظومة توفير 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بالإضافة إلى خدمات السجلات والمستندات، وإدارة الحالات والشكاوى، وإدارة المستفيدين، بالإضافة إلى المحتوى المعلوماتى والمحتوى الإخبارى، وغيرها من الخدمات.

وتأتى هذه المنظومة فى إطار مواكبة توجه الدولة الحالى نحو التحول الرقمى والميكنة والشمول المالى، لتيسير وتسهيل التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلى والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لتشمل جهود ونتائج ومستفيدى مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، خاصة أن أهمية منظمات المجتمع المدنى تتزايد وفق المتغيرات الراهنة محليا وعالميا ضمن مشاهد سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة ومتعاقبة.

وأفادت القباج، أن تجارب الدول المختلفة أثبتت أنه حيث يوجد دور جاد للمجتمع المدنى يكون الأداء الثقافى والتنويرى والاقتصادى والاجتماعى والسياسى تباعاً أفضل، الأمر الذى صف المجتمع المدنى إلى جوار الدولة والقطاع الخاص ضمن شراكة مجتمعية تعزز من نجاح التنمية الشاملة، وإيجاد قنوات لمشاركة المجتمعات المحلية فى العمل العام وفى ترسيخ المواطنة والاستقرار والتنمية.

كما أضافت أنه تزامنا مع خطة التنمية المستدامة 2030، وفى سياق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أفردت مساحة كبيرة للحريات المدنية وحقوق الفئات التى يعمل المجتمع المدنى على تمكينها والوفاء بحقوقها، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عــام 2022 هو عام المجتمع المدنى تقديراً لدوره المحورى وتأكيداً على أهمية الشراكة معه، وهو ما يعززه الحوار الوطنى الذى نرتقب إطلالته ونصبو إلى أن يكون حواراً بناء فاعلاً مؤثراً فى المشهد التنموى وإعادة بناء الوطن.



وأضافت القباج، أن المجتمع المدنى يقوم على المشاركة والمسؤولية الاجتماعية، والتعددية واحترام الآخر، ودعم تكافؤ الفرص وتنمية المجتمع، والمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، وبالمعنى الخاص يشير إلى مجمل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير الهادفة إلى الربح، التى تشكل عقدا اجتماعيا بين المواطن والدولة وينظم المشاركة ضمن قنوات مؤسسية أهلية تعمل بشكل تضامنى وترتكز على أساس العمل التطوعى والمبادرات الشعبية لتحقيق المصالح العامة والتوزان الثقافى والاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.

والجدير بالذكر أن الدولة المصرية، كغيرها من الدول فى الوقت الحالى، تمر بالعديد من التغيرات المتسارعة والمتلاحقة فى آن واحد، وقد استطاعت خلال الفترة السابقة أن تقهر ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية قاسية، خاصة فى الجهود الملموسة لإعادة بناء الخريطة المجتمعية وتخلصها من قوى مضادة للبناء ومعرقلة للتنمية.

وخرج للضوء قانون تنظيم المجتمع المدنى رقم 149 لسنة 2019 استجابة من القيادة السياسية للرغبة المجتمعية والشعبية فى إيجاد مجتمع مدنى حقيقى كشريك أساسى فى دفع عجلة التنمية، على أن يتم تنظيم كيانات المجتمع المدنى طبقاً لمبادئ الحوكمة، والشفافية والفعالية، والميكنة والتحول الرقمى، والمعلوماتية ومؤشرات الأداء وتحقيق الأُثر الملموس وغيرها من المبادئ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المجتمع المدنى القوى ليس مضمونه خيرى وخدمى فحسب، بل مضمونه تنموى تنويرى قادر على الاستثمار فى المواطن، وحريص على تنمية الموارد البشرية والمالية والبيئية، بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية فى جودة حياة المواطن بل فى جودة المواطن والاستثمار فيه كفاعل حقيقى فى التنمية الشاملة والمستدامة.

وقد تطرق الحديث أن قوة المجتمع المدنى وقوة الدولة لا تنفصلان، بل متكاملان، واستقلالية المجتمع المدنى لا تعنى فصله تماماً عن مؤسسات الدولة الرسمية، فمؤسسات الدولة القوية والحديثة تستقى قوتها من بعضها البعض، ويتجسد التعاون والثقة المشتركة بين الأطراف المختلفة فى ظل مؤسسات تنظم وتحوكم وفى ظل مجتمع مدنى قادر على إيجاد بيئة عمل طوعية اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة تشكل فى مجموعها القاعدة الأساسية التى يرتكز عليها مجتمع مدنى متطور.

وأخيراً، تم التأكيد أن فعالية المجتمع المدنى لا تقتصر فقط على قانون الجمعيات الأهلية، لأنها ترتبط بخبرات إدارية ومؤسسية، وتوافقات مجتمعية، وبناء قاعدة شعبية، وقواعد حوكمة قوية، وتحول رقمى، وتوافق مع السياق الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والاقتصادى، وغيرها من عناصر الفعالية هو ما يمثل نقلة نوعية داعمة لمنظمات المجتمع المدنى.

وشددت القباج على أهمية تكنولوجيا المعلومات الذى ترتكز عليه المبادئ العلمية والبحثية، وعلى أهمية تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمى مما يعظم من تحسين قواعد الاستهداف وتكافؤ الفرص، والمساهمة فى تحقيق عدالة التوزيع والاستقرار المجتمعى، بالإضافة إلى قدرتها على ميكنة وتنظيم البيانات، وتحليلها والربط بينها، وتحويلها إلى معلومات هامة تغذى السياسات الاجتماعية والتنموية، هذا بالإضافة إلى وجوب إدارة عمليات التطوع بشكل ممنهج، وتوفير قواعد منظمة وبيئة داعمة لازدهار العمل التطوعى وتشجيع المواطنين على التطوع ودوره الكبير فى تعزيز المشاركة والمواطنة، وبالإضافة أيضاً إلى أهمية استخدام القنوات الإعلامية المختلفة لتعزيز الوعى الإيجابى ولترسيخ ثقافة المجتمع المدنى من مستوى الوعى الفردى والجماعى إلى مستوى الوعى العام.

كما تم توجيه توصية إلى مجالس الإدارات بالمنظمات الأهلية بشأن أهمية تداول السلطة، والحرص على تطبيق الشفافية فى الانتخابات وتشجيع الكوارد الشبابية، واختيار العاملين بناء على الكفاءة، والسعى لتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم بما يتواكب مع المرحلة الجديدة من الإصلاح الإدارى.

وأخيراً تأتى أهمية التنمية الاقتصادية للجمعيات وضرورة تعبئة الموارد وتوليد الدخل للمستفيدين، وأهمية الدمج لجميع الفئات فى المشاركة فى برامج التنمية بما يشمل دمج النساء، وذوى الإعاقة، والعمل أيضاً على دعم منظمات المجتمع المدنى فى المحافظات النائية حتى يصبح المجتمع المدنى متوائم فى نسيج وطنى واحد.