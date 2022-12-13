التموين: الدولة كشرت عن أنيابها ووضعت أسعارا استرشادية للأرز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة كشرت عن أنيابها ووضعت أسعارًا استرشادية للأرز، والحبس مصير المخالفين.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسواق، مشيرا إلى أن الدولة وضعت أدوات وآليات للتعامل مع هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية. وأوضح إبراهيم عشماوى لدينا فائض واحتياطى آمن من السلع الاستراتيجية، ولدينا آليات للتعاطى مع المتاجرين بقوت الشعب.

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