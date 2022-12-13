هيئة الدواء: لا توجد أى أدوية مغشوشة بالصيدليات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال معاون رئيس هيئة الدواء، فى مداخلة له مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج من "مصر"، أنه هناك رقابة صارمة على الدواء منذ لحظة تصنيعه.

وأكد شريف، أنه لا توجد أى أدوية مغشوشة بالصيدليات، وهناك حملات رقابة صارمة على جميع الأدوية المتواجدة فى السوق.