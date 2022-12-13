طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.





ويسود طقس حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء، قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية إلى غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 13

6 أكتوبر 24 12

بنهـا 23 13

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 14

دمياط 23 15

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 24 10

السويس 23 14

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 22 13

شلاتين 29 19

الإسكندرية 23 15

العلمين الجديدة 23 13

وادى النطرون 24 14

مطروح 24 14

السلوم 23 15

سيوة 23 11

العريش 23 14

رفح 24 15

الطور 27 14

كاترين 18 05

رأس سدر 23 13

نخل 23 06

طابا 23 14

نويبع 24 14

حلايب 24 19

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 17

مرسى علم 27 17

الفيوم 24 11

بنى سويف 25 10

المنيا 24 08

أسيوط 24 10

سوهاج 25 09

قنا 26 12

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

الوادى الجديد 26 08

أبوسمبل 27 11

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 25 20