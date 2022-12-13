الأرصاد: سقوط أمطار اليوم قد تمتد إلى القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس مائلا للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء، قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية إلى غربية.. أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.