صحة أسوان تطعيم 90% من المستهدف ضمن حملة شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، إن فرق التطعيم الثابتة والمتحركة، نجحت حتى اليوم الثانى من إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى تطعيم 228 ألفاً و 645 طفلاً من إجمالى المستهدف بالمحافظة بنسبة وصلت لـ 90 %.





وأشار إلى أن فعاليات الحملة مستمرة فى إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض. وأضاف الدكتور أبو المجد، أن إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، شكلت 1402 فريقا ثابتا ومتحركا لتطعيم الأطفال المستهدفين بالمحافظة وعددهم 253 ألفا و756 طفلا، حتى نهاية الحملة فى 14 ديسمبر المقبل. وتابع، بأنه يتم التطعيم باستخدام الطعم الفموى “سابين” أحادى التكافؤ نمط 2 ، على أن تكون إستراتيجية العمل بالحملة هو تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، للمصريين وغير المصريين، موضحاً بأن التطعيم يتم عن طريق فرق تطعيم متحركة من منزل إلى منزل، بالإضافة لفرق تطعيم ثابتة بوحدات والميادين، وأماكن التجمعات وجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى المحافظة.

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