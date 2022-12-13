الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن تسيطر على الأيام المقبلة ظاهرة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية وخصوصا فى الصباح الباكر، موجهة تحذيرا للسائقين على الطرق للقيادة بهدوء حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين الـ 23 درجة، والـ 24 درجة خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن الجو سيكون بارا ليلا على الأنحاء كافة، وخصوصا فى الساعات الأخيرة من الليل.

وعن طقس اليوم الثلاثاء، لفتت الأرصاد إلى أنه يسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويسود طقس حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء، قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.