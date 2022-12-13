الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية تستمر لـ 6 أيام مقبلة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن تسيطر على الأيام المقبلة ظاهرة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية وخصوصا فى الصباح الباكر، موجهة تحذيرا للسائقين على الطرق للقيادة بهدوء حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.
وعن طقس اليوم الثلاثاء، لفتت الأرصاد إلى أنه يسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
ويسود طقس حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.
وأضافت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية إلى غربية.
وبالنسبة لـ حالة البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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