التقديم حتى 31 ديسمبر.. شروط القبول بمدارس النيل المصرية للعام 2023-2024

جدة - نرمين السيد - وبحسب الإعلان، يكون التقديم والتحويل للمدارس بفروعها التالية: العبور بمدينة العبور، الشروق بمدينة الشروق، الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة، أكتوبر بالسادس من أكتوبر، اليخ زايد بمدينة الشيخ زايد، السادات بمدينة السادات، بورسعيد، دمياط الجديدة، المنيا، أسيوط الجديدة، قنا، طبية الجديدة بمحافظة الأقصر، وأسوان الجديدة.

ويستمر التقديم الإلكترونى حتى يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2022، من خلال هذا الرابــــــــــــــــط https://nes.moe.gov.eg/admission-std.html

وأهابت المدارس بأولياء الأمور، تسجيل جميع البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لأجراء اختبارات القبول.

شروط الالتحاق بمدارس النيل المصرية الدولية

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم للصف الأول برياض الأطفال عن 4 سنوت و11 شهرا و29 يوما فى الأول من أكتوبر 2023.

- ألا يزيد سن الالب المتقدم لمرحلة Pre- KG عن 3 سنوات و11 شهرا و29 يوما فى الأول من أكتوبر 2023.

- أن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلا على مؤهل جامعى عال "بكالوريوس أو ليسانس على الأقل مع تقديم ما يثبت حصوله على هذا المؤهل"، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونا "يجب تقديم ما يثبت الوصاية القانونية على الطفل".

- لا بد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التى تغطى المهارات التالية: مهارات الرياضيات، المعرفة/ المعلومات العامة، المهارات الحركية، ومهارات التفكير، كما أنه يجب عليه أن يجتاز اختبارات السلوك مع المظهر الشخصى.

- فى حالة تساوى درجة اختبار القبول، يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخذ الأكبر سنا.

- يتم إبلاغ أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط، ويقوم ولى الأمر بالسؤول عن موقف نجله/ كريمته فى حالة القبول من عدمه.

- لا بد من حضور الوالدين "أو الوصى القانونى على الطفل" للمقابلة الشخصية، وفى حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمى موثق من الشهر العقارى بالتقدم إلى مدارس النيل المصرية الدولية أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولى الأمر أو ما يفيد بالولاية التعليمية للطفل.

- مقابلة الوالدين أو الوصى القانونى، ويتم من خلال المقابلة معرفة مدى ملائمة الاستراتيجيات التربوية التى تتبعها مدارس النيل، ومدى ملاءمته لقناعات ومعلومات ولى الأمر لضمان حسن التعاون.

- يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقرها إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التى تحددها إدارة المدارس، مع الالتزام بكافة قواعد شروط القبول.

وشددت المدارس على التأكد من كافة البيانات والمستندات المقدمة، لأنه فى حالة اكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطفل، يحق لإدارة المدارس فصل الطالب من مدارس النيل المصرية فور اكتشافها فى أى عام دراسى، وليس لولى الأمر الحق فى أى مطالبات أو تعويض.

المستندات المطلوبة للتقديم بمدارس النيل

فى حالة قبول الطالب بالمدرسة على ولى الأمر التقدم بالمستندات التالية:

- الاستمارة الإلكترونية "مطبوعة بعد استيفائها" من الموقع الرسمى للتقديم.

- عدد 8 صور شخصية حديثة للطفل.

- أصل شهادة الميلاد للطالب "إلكترونية".

- أصل أو صورة معتمدة من مؤهل الأب أو مؤهل الأمر ما لم يكن المؤهل مثبتا فى بطاقة الرقم القومى.

- صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر مع تقديم الأصل للاطلاع عليها عن التقديم.

- لإدارة شؤون الطلبة بكل مدرسة طلب المستندات التى تراها مؤيدة لقبول الطفل/ الطالب سواء تقديم جديد أو تحويل.

مدارس النيل المصرية الدولية

نظام النيل الدولى للتعليم هو نظام متكامل ثنائى اللغة، يبدأ من الروضة حتى الصف الثانى عشر بأهداف رئيسية هى:

- إعداد مواطن مصرى عالمى لديه شعور بالانتماء لبلده، منفتح على العالم، مدرك للقضايا العالمية والدولية، متقبل للثقافات الاخرى، قادر على استخدام التكنولوجيا للتواصل مع العالم، متحضر، متسامح، باحث، مسؤول، مجهز بمهارات المثابرة والانضباط الذاتى وحل المشكلات.

- تطوير مهارات الطلاب الفنية والموسيقية والرياضية من خلال المناخج الحديثة للفنون والتصميم والموسيقى والتربية البدنية التى تساعدهم على اكتشاف إبداعاتهم والتفاخر بمواهبهم.

- تطوير مهارات الطلاب فى ريادة الأعمال والابتكار.

- توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة جوانب العملية التعليمية وما بعدها.

- دعم ثقافة التقييم المستمر التى تواكب أحدث الاتجاهات العالمية فى مجال التعليم والتقييم لقياس مستوى تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للمواد المختلفة.

مراحل التعليم بنظام النيل الدولى

يتكون نظام النيل الدولى للتعليم من أربع مراحل تعليمية:

روضة الأطفال: KG1& KG2

المرحلة الابتدائية: G1- G6

المرحلة الإعدادية: G7- G9

المرحلة الثانوية: G10- G12

شهادات نظام النيل الدولى للتعليم

يقدم نظام النيل الدولى للتعليم شهادتين

- شهادة النيل الدولية للتعليم التحضيرى CNIPE: تمنح فى نهاية الصف التاسع.

- شهادة النيل الدولية للتعليم الثانوى CNISE/ تقدم فى نهاية الصف الـ12 وتؤهل الطلاب للاتلحاق بالجامعات.

المميزات التنافسية لنظام النيل الدولى للتعليم

- الالتزام بالمعايير الدولية للمناهج وأفضل الممارسات الدولية للتعليم والتعلم.

- مناهج الدراسات العربية والاجتماعية المفصلة والمتطورة بشكل خاص فى مختلف المراحل الدراسية.

- حصص منفصلة وقواعد خاصة للقبول فى الجامعات المصرية والاعتراف بها من قبل الجامعات المصرية الخاصة.

- مناهج مبتكرة من رياض الأطفال إلى الصف الثانى عشر فى الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- اعتماد مجموعة متنوعة من مصادر التعليم والتعلم دون الاقتصار على الكتب المقررة.

- يؤهل الطلاب للحصول على دبلوم اللغة الفرنسية DELF.

- مناهج متكاملة للفنون والتصميم والتربية الموسيقية والتربية الرياضية.

- دورات تعليم ما قبل الجامعة غير مسبوقة فى مصر "ريادة الأعمال والابتكار، تخطيط المشاريع، التسويق الرقمى، الذكاء الاصطناعى".

- كادر مدرب فى مجالات التقويم والامتحانات والمناهج والتطوير المهنى.

- يخوض الطلاب امتحانات وزارة التربية والتعليم فى التربية الدينية والتربية الوطنية.