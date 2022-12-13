مراعاة الأعياد.. توجيه عاجل من «التعليم» قبل إعداد جداول امتحانات نصف العام

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم 51 بتاريخ 12/12/2022، بشأن مراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية خلال اعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/ 2023.





أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم 51 بتاريخ 12/12/2022، بشأن مراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية خلال اعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/ 2023.

وجاء بالكتاب الدورى إنه فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل واستقرار أعمال امتحانات النقل والشهادات المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد الدينية والقومية، خلال إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/ 2023.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/ 2023 المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول اعتبارا من 14 يناير 2023، لتبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 28 يناير وحتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

ويتخلل شهر يناير 2023 إجازتين رسميتين هما: 7 يناير، عيد الميلاد المجيد، و25 يناير عيد الشرطة.

وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة، وتجرى الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.