نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مسابقة نساء مؤمنات بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم بجوائز تبدأ من 500 جنية في المقال التالي
أطلقت وزارة الأوقاف المصرية مبادرة لتنمية الثقافة الإسلامية واعترافا بدور المرأة المسلمة في المجتمع المسلم وذلك من خلال التعاون مع إذاعة القرآن الكريم أعلنت الوزارة عن مسابقة نساء مؤمنات الهدف من هذه المسابقة هو تسليط الضوء على دور المرأة المسلمة في المجتمع وذلك من خلال دراستها للسيرة النبوية المتعلقة بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والصحابيات الكريمات رضوان الله عليهم اللاتي عاصرن رسول الله، فعلى من يرغبن في المسابقة التعرف على خطوات التسجيل في مسابقة نساء مؤمنات، ففي السطور القادمة نوضح لكم متابعينا الكرام طريقة الاشتراك والجوائز المتوفرة للمتسابقين.
كيفية الاشتراك في مسابقة نساء مؤمنات ٢٠٢٢
أوضحت وزارة الأوقاف المصرية أن مسابقة نساء مؤمنات سوف تبدأ من يوم ١ ديسمبر وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر وعلى من يرغب في الاشتراك اتباع الخطوات الآتية:
- على المشتركة متابعة الأسئلة التي تتم بثها على إذاعة القرآن الكريم يومياً.
- الدخول على الموقع الرسمي للدكتور مختار جمعة للاطلاع يوميا على سؤال الحلقة من خلال قناة اليوتيوب.
- يجب على المشتركة الدخول على الرابط الموجود أسفل الفيديو.
- إذا أردت الاشتراك عليك الالتزام في اختيار الفرع المخصص للجائزة التي ترغب في المشاركة فيها.
- تسجيل البيانات الخاصة بالمشتركة بدقة ثم بعد ذلك عليك كتابة البيانات الصحيحة بعد التأكد من صحتها.
- وفي نهاية الخطوات يتم الضغط على زر إرسال لتصل الإجابات الصحيحة.
قيمة جوائز مسابقة نساء مؤمنات ٢٠٢٢
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن قيمة جوائز مسابقة نساء مؤمنات بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم حيث يتم بث ثلاثين سؤالا خلال شهر ديسمبر وتتمثل جوائز مسابقة نساء مؤمنات للفائزين في هذه المسابقة:
- جوائز يومية يتم تسليمها للفائزين كل يوم وذلك لمن يجيب بالإجابة الصحيحة على السؤال اليومي.
- تبلغ قيمة الجائزة نحو ٥٠٠ جنيه مصري للمستحقين من المتسابقين ذات الإجابة الصحيحة.
- تسلم الجائزة للفائزين بالمسابقة من جميع الأعمار والفئات.
- يوجد ٥ جوائز اخرى يتم منحها للفائزين في المسابقة وذلك للأشخاص الذين أجادوا في الإجابات على جميع الأسئلة خلال أيام المسابقة.
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