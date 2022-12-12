نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم الاثنين 12/12/2022 يخسر 50 جنيها وسعر جنية الدهب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الذهب اليوم الاثنين 12/12/2022 يعد الذهب من أكثر عناصر الاستثمار، نظرا للتغيرات المستمرة في سعر الدولار، ولذلك يشهد محرك البحث جوجل، إقبالا شديدا من المواطنين والمستثمرين لمعرفة سعر الذهب اليوم، عيار 21، وغيره من العيارات.

يشهد الذهب اليوم انخفاضا ملحوظا في سعر الجرام، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات في الأيام السابقة. وسجل متوسط سعر الذهب اليوم الأحد 22/12/2022، في بداية التعاملات اليوم سعر 1650 جنيهًا للبيع، وسجل سعر 1600 للشراء.

أسعار عيارات الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 22/11/2022

عيار الذهب سعر عيار الذهب اليوم عيار 24 1797 جنيهاً عيار 21 1650 جنيهاً عيار 18 1414 جنيهاً

ما هو سعر جنية الذهب اليوم الاثنين 12/12/2022

كما أعلن خبير المصوغات الذهبية أمير رزق، أن سعر جنيه الذهب انخفض عن الأيام السابقة، لديك الآن سعر جنية الذهب في مصر اليوم:

سعر جنية الذهب اليوم عيار 21: 133440 جنيهاً.

سهر نصف جنية الذهب عيار 21: 6950 جنيها.

ما هو سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 12/12/2022

يشهد سعر أونصة الذهب انخفاضًا ملحوظًا طبقا لانخفاض سعر الذهب اليوم، ونعرض لك الآن سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 11/12/2022 بالأوزان المختلفة:

سبيكة الذهب السعر بالجنيه المصري السعر بالدولار 1 جرام 1920 جنيهاً 78 ألف دولار 2.5 جرام 4800 جنيهاً 195.262 دولار 5 جرام 9600 جنيها 390.525 دولار 10 جرام 19.200 جنيها 781 ألف دولتر 20 جرام 38.400 جنيها 1562.3 دولار 31 جرام 59712 جنيهاً 2429 دولار 50 جرام 96000 جنيها 3905.2 دولار 100 جرام 1920000 جنيهاً 7810.5 دولار

سعر الذهب عالمياً

على الصعيد الآخر، ارتفع سعر الذهب عالميًا، ليسجل سعر الأوقية اليوم سعر الذهب اليوم الاثنين 12/12/2022 سعراً 1809.2 دولارا أمريكي، وهو ارتفاعًا بنسبة 0.44 %.كما يسجل نسبة ارتفاع 0.46% في عقود الشراء الفورية للذهب، ليصل إلى 1797.1 دولار أمريكي.