نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم الاثنين 12/12/2022 يخسر 50 جنيها وسعر جنية الدهب في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر الذهب اليوم الاثنين 12/12/2022 يعد الذهب من أكثر عناصر الاستثمار، نظرا للتغيرات المستمرة في سعر الدولار، ولذلك يشهد محرك البحث جوجل، إقبالا شديدا من المواطنين والمستثمرين لمعرفة سعر الذهب اليوم، عيار 21، وغيره من العيارات.
يشهد الذهب اليوم انخفاضا ملحوظا في سعر الجرام، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات في الأيام السابقة. وسجل متوسط سعر الذهب اليوم الأحد 22/12/2022، في بداية التعاملات اليوم سعر 1650 جنيهًا للبيع، وسجل سعر 1600 للشراء.
أسعار عيارات الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 22/11/2022
|عيار الذهب
|سعر عيار الذهب اليوم
|عيار 24
|1797 جنيهاً
|عيار 21
|1650 جنيهاً
|عيار 18
|1414 جنيهاً
ما هو سعر جنية الذهب اليوم الاثنين 12/12/2022
كما أعلن خبير المصوغات الذهبية أمير رزق، أن سعر جنيه الذهب انخفض عن الأيام السابقة، لديك الآن سعر جنية الذهب في مصر اليوم:
- سعر جنية الذهب اليوم عيار 21: 133440 جنيهاً.
- سهر نصف جنية الذهب عيار 21: 6950 جنيها.
ما هو سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 12/12/2022
يشهد سعر أونصة الذهب انخفاضًا ملحوظًا طبقا لانخفاض سعر الذهب اليوم، ونعرض لك الآن سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 11/12/2022 بالأوزان المختلفة:
|سبيكة الذهب
|السعر بالجنيه المصري
|السعر بالدولار
|1 جرام
|1920 جنيهاً
|78 ألف دولار
|2.5 جرام
|4800 جنيهاً
|195.262 دولار
|5 جرام
|9600 جنيها
|390.525 دولار
|10 جرام
|19.200 جنيها
|781 ألف دولتر
|20 جرام
|38.400 جنيها
|1562.3 دولار
|31 جرام
|59712 جنيهاً
|2429 دولار
|50 جرام
|96000 جنيها
|3905.2 دولار
|100 جرام
|1920000 جنيهاً
|7810.5 دولار
سعر الذهب عالمياً
على الصعيد الآخر، ارتفع سعر الذهب عالميًا، ليسجل سعر الأوقية اليوم سعر الذهب اليوم الاثنين 12/12/2022 سعراً 1809.2 دولارا أمريكي، وهو ارتفاعًا بنسبة 0.44 %.كما يسجل نسبة ارتفاع 0.46% في عقود الشراء الفورية للذهب، ليصل إلى 1797.1 دولار أمريكي.
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