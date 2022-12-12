الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة واستمرار الشبورة المائية غدا الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 11:30 مساءً - الشبورة تتكون صباحا

واضاف خبراء الأرصاد أن هناك شبورة مائية تتكون في ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

وحذرت الهيئة الجوية قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على هذه الطرق، أما عن ارتفاع الأمواج، أشارت الأرصاد أنه البحر المتوسط بين 1,5 إلى 1 متر.. وعلى البحر الاحمر بين 0,5: 1,25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ليوم الثلاثاء 13 ديسمبر:

القاهرة العظمى 23، الصغرى 15

العاصمة الإدارية العظمى 23، الصغرى 13

الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 15

العلمين الجديدة العظمى 23، والصغرى 13

مطروح العظمى 24، الصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 26، الصغرى 18

الغردقة العظمى 26، الصغرى 17

أسيوط العظمى 24 ، الصغرى 10

سوهاج العظمى 25، الصغرى 9

قنا العظمى 26، الصغرى 12

الأقصر العظمى 27، الصغرى 13

أسوان العظمى 28، الصغرى 14



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على باقي أنحاء البلاد.



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