المجتمعات العمرانية: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد مستحقات الوحدات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 11:29 مساءً - قال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يتم إعفاء 90% من غرامات التأخير، حال سداد المستحقات المتأخرة لوحدات المدن الجديدة.

وأضاف حسن، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية "etc" اليوم، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطرح أراضي 4 مرات على مدار العام على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستطرد: نطرح شهريا 120 قطعة ارض فى مختلف المدن بأنشطة خدمية مختلفة ، وهناك مرحلة للسدان والاعفاء من الغرامات كل 3 شهور .

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إلى أن الموقع الالكتروني للهيئة يعمل منذ فترة على الاراضي الاستثمارية والمواطنين تعودت عليه ومن لم يعرف التعامل مع الموقع الالكتروني سيبحث عن احد لكى يقدم له على أي قطعة ارض يريد شراءها ويستطيع التعامل مع الموقع الالكتروني.

وقال المهندس حاتم محمود حسن ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إن مشروع دار مصر يستهدف الشريحة المتوسطة وتم تسليمها بمستوى لائق، مشيرا إلى أن مساحات الوحدات السكنية فى الإسكان الاجتماعى 92 مترا، بينما مساحة الوحدات السكنية فى الإسكان المتوسط تتجاوز الـ100 متر.

وأضاف حسن ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروعا ت "جنة" و"سكن مصر" و"دار مصر" الاسبوع المقبل ، مشيرا الى أن جميع الوحدا ت السكنية المطروحة مشطبة وجاهزة على التسليم والسكن .

ولفت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم طرح 12807 قطع اراضى الاسكان المتوسط بمدن الصعيد والتي تشمل قنا الجديدة سوهاج الجديدة والفيوم الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة وسوف يتم عرض 628 قطعه أرضى بالاسكان المتميز في مدن الجديدة وأسيوط الجديدة وناصر الجديده غرب اسيوط وطيبة الجديدة والفيوم الجديدة وسوف يتم عرض 831 قطعه ارض بالاسكان الأكثر تميزا فيها المدن أسوان الجديدة وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة.