محافظ كفر الشيخ: وصول 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2 طن لحوم " الدفعة الثامنة من صكوك الإطعام "، لتوزيعها مجانا على 2000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، فى إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم توزيع 14 طنا مجاناُ من اللحوم على 14 ألف أسرة، لتكون جملة ما تم استلامه 16 طنا.





وشهد إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف، وصول الدفعة الثامنة من صكوك الإطعام. ومن جهة أخرى، أعلنت محافظة كفر الشيخ - فى بيان اليوم- عن وجود فرص لتنفيذ مشروعات شبك الصيد ومنتجات الألبان والأعلاف والآلات الزراعية، والعزاقات ومواتير الرش، لأهالى مراكز ومدن بلطيم والبرلس ومطوبس، بقروض ميسرة بدون فوائد ومنح لا ترد.

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