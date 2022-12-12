جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى الملحق الإدارى الجديد التابع للمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم الإثنين، الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، وبرفقته الآباء كهنة القطاع وأسرهم، وكان لقاءً أبويا لقداسته معهم.





وعبر الأنبا أكليمندس فى بداية اللقاء عن شكره وتقديره لقداسة البابا، لاهتمامه ومحبته ورعايته لكنائس القطاع، التى تعد تحت إشراف قداسته، كما هنأ نيافته قداسة البابا بالعيد العاشر لتجليس قداسته وعلى افتتاح المبنى الإدارى الجديد. وقدم تقريرا عن الخدمة بكنائس القطاع، داعيا قداسة البابا لعمل زيارات رعوية لهذه الكنائس. وفى بداية كلمته رحب قداسة البابا، بالأب الأسقف والآباء الكهنة وأعضاء أسرهم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو أول لقاء لمجمع كهنة يستضيفه المبنى الإدارى الجديد. وأجرى قداسة البابا، حوارا مع الآباء الكهنة واستمع إلى أسئلتهم وقدم لهم فى الختام بعض الهدايا، والتقطوا مع قداسته صورا تذكارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يلتقى كهنة قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.