بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المستشفيات التعليمية وأمانة إزالة الألغام

جدة - نرمين السيد - وقعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بروتوكول تعاون مشترك لمدة خمس سنوات مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى بوزارة التعاون الدولى لتطوير مصنع الأطراف الصناعية بمرسى مطروح التابع للأمانة.





ويأتى ذلك فى إطار السياسة العامة للدولة المتضمنة دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بوجه عام والإرتقاء بمنظومة الأطراف الصناعية بوجه خاص، ووضع تصور لإنشاء كيان ضخم "مجمع صناعى للأجهزة التعويضية" لذوى القدرات الخاصة، بجانب استغلال جميع الكيانات التى تعمل فى مجال الأطراف الصناعية بالدولة، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالدولة نحو تطوير الخدمات الطبية المقدمة لمواطنى المنطقة الغربية والساحل الشمالى من العلمين وحتى الحمام لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وصرح الدكتور محمد فوزى السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ان توقيع اتفاق التعاون المشترك يعد سعيا لتحقيق التكامل والتعاون والتنسيق فى تكنولوجيا الاطراف الصناعية والأجهزة المساعدة من خلال تقديم الخبرة اللازمة التى تتمتع بها الهيئة، وإعداد كوادر طبية متخصصة فى مجالات جراحات العظام والعلاج الطبيعى والتأهيل البدنى والنفسى، والقيام بتدريب الأطقم العاملة بالمصنع عمليا بمصنع الأطراف الصناعية بالمعهد القومى للجهاز الحركى العصبى الذى يعد صرحا متميزا من صروح الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

كما سيتضمن بروتوكول التعاون قيام الهيئة بعمل دراسة متكاملة لجميع الجوانب المتعلقة بالخدمات الطبية المقدمة لذوى القدرات الخاصة لتوفير خدمة متكاملة مميزة، حيث سيتم توفير رعاية طبية متكاملة وعلاج للأمراض المزمنة مثل السكر والقلب والكلى والرمد لذوى القدرات الخاصة بالإضافة إلى توفير الأطراف الصناعية المتطورة.