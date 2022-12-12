منال عوض تبحث آخر مستجدات مشروع تأهيل كوبرى دمياط التاريخى

جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مع هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول، آخر المستجدات بمشروع تأهيل كوبرى دمياط التاريخى، والذى يجرى بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الأسمدة.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم - أن ذلك جاء خلال اجتماعها اليوم مع رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول، لتفقد الكوبرى للوقوف على الموقف التنفيذى للمشروع.

وقالت محافظ دمياط إنه تم - خلال الاجتماع- توقيع بروتوكول تعاون مع شركة موبكو لتنفيذ تلك الأعمال لاستعادة الدور البارز الذى كان عليه جسر الحضارة بتخطيط علمى مدروس من محافظ دمياط الأسبق الدكتور محمد فتحى البرادعى، وتحقيق الأهداف الخاصة بتعظيم الاستفادة من الأثر واستغلاله فى مشروع متكامل يعود بالنفع على المحافظة ويساهم فى تنشيط السياحة.

وتفقدت المحافظ برفقة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول، الموقف التنفيذى للأعمال التى شملت عمل الصيانة اللازمة لهيكل الكوبرى الذى تعرض لتهالك بعض أجزائه بعد تعرضه للإهمال ومعالجته ضد العوامل الجوية، كما سيتم تجهيزه بالأساسيات المطلوبة والأنظمة الحديثة هذا إلى جانب إعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبرى لتتضمن مقاعد ومسرح ومنطقة للأنشطة المختلفة.