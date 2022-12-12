مصر للطيران تحتفى ببطلة التنس الفائزة بالمركز الأول ببطولة العالم

جدة - نرمين السيد - واستطاعت اللاعبة هنا جودة الفوز على زوجى إسبانيا والبرتغال فى المباراة النهائية رفقة زميلها الكازاخستانى ألان كورمانجالييف بثلاثة أشواط نظيفة لتحقق المركز الأول بالبطولة لأول مرة بمنافسات الزوجى المختلط فى تاريخ مصر ببطولات العالم.

وقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعبة "هنا جودة" متوقعا لها مستقبل كبير، وأنها ستصنع تاريخاً ملىء بالإنجازات فى رياضة تنس الطاولة من خلال تحقيقها لألقاب البطولات المختلفة التى تخوضها، مثنياً كذلك على مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، وحرصه على تهيئة الأجواء حول لاعبى المنتخبات الوطنية استعداداً للمشاركة فى شتى البطولات.

وضمت البعثة المصرية المشاركة فى بطولة العالم للناشئين بتونس 15 لاعباً ولاعبة على صعيد المسابقات المختلفة، ويترأس البعثة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، ويقود المنتخب فنياً كلٌ من شريف ضياء كمدرب للناشئين وهشام إسماعيل مدربًا للناشئات.