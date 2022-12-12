الأهلى يحافظ على صدارة الدورى بثلاثية فى مرمى الاتحاد السكندري.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 09:30 مساءً - انتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز، بفوز الاهلي بثلاثة اهداف نظيفة احرزهم الجنوب افريقي بيرسي تاو في الدقيقة 11 وياسر إبراهيم في الدقيقة 31 من عمر الشوط الاول واكرم توفيق في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يحافظ الأهلي علي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات محققا العلامة الكاملة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 9 محتلا المركز السادس بعد تحقيقه الفوز في 3 مباريات والخسارة في مثلهم.

سيطر الحذر علي الفريقين في بداية المباراة خوفا من دخول هدف مبكر يربك الحسابات، ومع مرور الوقت بدأ الاهلي في السيطرة علي منطقة وسط الملعب، وقام البرازيلي برونو سافيو لاعب الاهلي بتسديد كرة قوية في اول هجمة خطيرة علي مرمي الاتحاد في الدقيقة 10 ، ولكنها تمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 11 يستغل بيرسي تاو خطأ مدافع الاتحاد السكندري، ويضع الكرة لاحمد عبد القادر الذي يضعها في جسم المهدي سليمان حارس مرمي الاتحاد، ويتابعها بيرسي تاو مرة اخرى ويضعها في المرمي معلنا تقدم الاهلي بهدف نظيف.

عقب الهدف حاول لاعبو الاتحاد السكندري العودة للمباراة ، وتماسك لاعبوه سريعا ، املا في احراز هدف التعادل، ولكن وضح التوتر وأثر الهدف المبكر علي اداء لاعبي الاتحاد السكندري .

في المقابل فان لاعبي الاهلي لجأوا الي تهدئة الملعب وامتصاص حماس ورد فعل لاعبي الاتحاد السكندري، من خلال التمرير الكثير في وسط الملعب ، والتكتل الدفاعي منعا لوصول المنافس الي مرمي محمد الشناوي، ليستمر تقدم الاهلي 1/0 عقب مرور 30 دقيقة.

وتشهد الدقيقة 31 هجمة للأهلي من الجبهة اليسري ويحصل علي ركلة حرة ، ينفذها علي معلول علي رأس ياسر إبراهيم الذي يحرز الهدف الثاني للأهلي، وتشهد الدقيقة 40 اخطر هجمة لفريق الاتحاد السكندري ، ولكن يضعها خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري بجوار القائم الايمن لمحمد الشناوي ، الا ان محمود البنا يعود للفار ويحتسبها ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 45.

يتصدي محمود علاء مدافع الاتحاد لكرة الجزاء ولكنه يضعها في يد محمد الشناوي لينتهي الشوط بتقدم الاهلي بهدفين نظيفين.

الشوط الثاني بدأ حماسيا باحتساب ركلة جزاء ثانية لصالح الاتحاد السكندري ولكن يتصدي لها احمد عادل ميسي ويهدرها أيضا لتستمر النتيجة تقدم الاهلي بهدفين نظيفين ، وضياع ركلتي جزاء من لاعبي الاتحاد السكندرى.

حاول لاعبو الاتحاد العودة للمباراة والخروج من حالة الإحباط التي سيطرت عليهم نتيجة ضياع ركلتي الجزاء ، الا ان لاعبو الأهلي ومن خلفهم السويسري كولر نجحوا في قتل المباراة كرويا من خلال تضييق المساحات علي لاعبي الاتحاد في وسط الملعب، ليستمر تقدم الأهلي 2/0 بعد مرور 75 دقيقة.

نجح لاعبو الأهلي في امتصاص حماس لاعبي الاتحاد السكندري، ويهدأ مستوي المباراة قبل ان يخطف اكرم توفيق الهدف الثالث للاهلي في الدقيقة 90 بعدما تابع عرضية افشة ، لتنتهي المباراة بفوز الاهلي 3/0.