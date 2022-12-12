محافظ الجيزة يعتمد موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الإثنين مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022 2023 التى ستبدأ فى 9 يناير المقبل بالنسبة لامتحانات النقل وفى 21 يناير للشهادة الاعدادية.





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة -فى تصريح صحفى- إنه بالنسبة لسنوات النقل الابتدائى والإعدادى ستبدأ خلال الفترة بين 9 و17 يناير المقبل الشهادة الاعدادية العامة والمهنية ومدارس المكفوفين والصم وضعاف السمع خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير، فيما تبدأ امتحانات مرحلة التعليم الثانوى الفنى بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير حتى 26 يناير للصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير. وأضاف أنه سيتم نشر الجداول بعد الانتهاء منها، وبالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوى العام تحدد بمعرفة الوزارة.

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