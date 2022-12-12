محافظ الإسكندرية يوجه بتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على تراخيص المحال

جدة - نرمين السيد - تابعت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فى المحافظات، والذى يأتى فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لجميع الأنشطة التجارية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.





وأكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقديم جميع التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة.

وأضاف المحافظ أنه عقب إعلان هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن بدء تطبيق القانون، تم تكثيف جميع التجهيزات والاستعدادات بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء بالإضافة إلى إنشاء بانرات للتوعية بالمستندات المطلوبة لطالب التراخيص.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، والمساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفيق أوضاع جميع المحال المخالفة وغير المرخصة وتقنيين أوضاعها للعمل بصورة رسمية وقانونية، ووضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة سواء المرخصة أو غير المرخصة لتشجيع دمجها فى منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة.

أما عن مميزات القانون الجديد فهو يساهم فى اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، وتبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وتتم الإجراءات وفقا لمعدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً بعد استيفاء جميع الاشتراطات، والحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، ولأول مرة استحداث نظام الترخيص بالإخطار الذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، ولأول مرة وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومى للبحوث والإسكان والحماية المدنية.