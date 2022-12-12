محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسوان أشرف عطية، بضرورة الاستعداد الجاد لامتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الفترة من 9 إلى 25 يناير المقبل، مشددا بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان وخارجها ومراعاة عدم تعارض جداول امتحانات مع الأعياد الوطنية والدينية لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستمتاع بهذه المناسبات المهمة.





جاء ذلك الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم الإثنين مع مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى لمتابعة الإجراءات والتجهيزات التى تقوم بها المديرية فى هذا الشأن. وأضاف المحافظ أنه سيتم عقد امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية من الاثنين 9 يناير وحتى الإثنين 16 يناير، كما ستبدأ امتحانات النقل لمدارس التعليم الفنى من الإثنين 9 يناير إلى الأربعاء 25 يناير، فيما سيتم إجراء امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام بالمدارس إلكترونيا وسيتم تحديد مواعيدها من قبل الوزارة. وفى سياق آخر، أكد محافظ أسوان أنه تم الاتفاق مع وفد بنك القاهرة على إقامة أكبر معرض دائم صديق للبيئة بحديقة الشيراتون لاستضافة المهرجانات والفعاليات بعد تطوير وتأهيل شامل للحديقة يتضمن الأرضيات والمسطحات الخضراء والنوافير، مع عمل رامبات وممرات لذوى الهمم، بالإضافة إلى الأجنحة السابقة التجهيز من أجل إستغلال البانوراما الجمالية، والموقع المتميز لهذه الحديقة.

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