بيرسي تاو يتقدم للأهلي فى مرمى الاتحاد السكندري بالدقيقة 12

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - سجل بيرسي تاو لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 12 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم، الاثنين، باستاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليود يانج وعمرو السولية وبرونو سافيو في الوسط وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وكريم فؤاد في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود متولي وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ومحمد هاني ومحمد فخري.‏

يما أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي في المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز

ويتكون تشكيل الاتحاد من، المهدي سليمان في حراسة المرمى ومحمود علاء وصبري رحيل وهشام صلاح وخالد صبحي في الدفاع ومروان عطية وخالد الغندور ومحمود عبد العزيز في الوسط وأحمد عادل ميسي وأحمد عيد وأوستن أموتو في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء كلا من إبراهيم حسن ومحمد صالح وكريستوفر مابولولو وصبحي سليمان وكريم الديب وإسلام عبد النعيم وسعيدو سنبوري وكيفين كيزيتو ومحمد فارس.