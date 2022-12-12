مترو الأنفاق يعلن انتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - أعلن أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان في الإتجاهين.

جاء ذلك بعد إصلاح الشبكة الكهربائية بين محطتي أنور السادات وسعد زغلول اتجاه المرج وذلك نتيجة مؤثر خارجي أدى إلى ماس كهربائي وقطع بالشبكة الكهربائية بين المحطتين.

وناشد متحدث المترو، جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

وذكرت الشركة: نعتذر لحضراتكم ونشكركم على تفهمكم أسباب العطل الخارج عن إرادتنا نتيجة أعمال الحفر بمنطقة مجمع التحرير.

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق دوام الصحة والعافية لجميع العاملين بالشركة وجميع الشعب المصري العظيم.