الأوقاف تواصل عقد محاضرات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة الجزائر

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الأوقاف عقد محاضرات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الإثنين.





وحاضر فى الدورة التى عقدت تحت عنوان "الاقتصاد والفكر الإسلامى"، الدكتور عثمان أحمد عثمان، وكيل المعهد العالى للدراسات الإسلامية، وقدم لها الشيخ هيثم محمد رمضان المدير الإدارى بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وتجرى فعاليات الدورة بمشاركة 19 عالمًا من أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر، وذلك فى إطار الدور الريادى لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير داخل مصر وخارجها، وفى إطار دورها التنويرى والتثقيفى.

ورحب الدكتور عثمان أحمد عثمان بالحضور ضيوف مصر الأعزاء، مثنيًا على جهودهم لطلب العلم، مؤكدًا أن مصر تربطها بالجزائر روابط قوية، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لإعمار الأرض، حيث يقول سبحانه: "هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا"، ومن تلك السبل لتحقيق هذا الإعمار هو تبادل الخبرات والتجارب الحياتية، والاقتصاد من ضمن المعاملات المالية التى يتعامل بها البشر بصورة يومية.

وأكد أن وزارة الأوقاف نجحت فى إدارة المؤسسات والشركات التابعة لها من خلال فكر اقتصادى ومالى رفيع المستوى، وتتعامل باحترافية ومهنية فى تنمية الموارد المالية للوزارة.