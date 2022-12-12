وزير الكهرباء: إنشاء خط بحرى مع قبرص واليونان لتصدير 3 آلاف ميجاوات لأوروبا

جدة - نرمين السيد - وأشار شاكر - فى تصريح اليوم الإثنين خلال مؤتمر الأهرام السادس للطاقة- إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار دولار، ويقضى بتبادل 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء بين البلدين.

وقال إنه تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة، تستهدف إضافة أكثر من 100 ألف ميجاوات خلال 10 سنوات، تسهم فى خفض 37 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الضارة.

وأضاف أن إجمالى استثمارات هذه المشروعات تصل إلى 83.8 مليار دولار وتوفر 264 ألف فرصة عمل منها 44 ألف فرصة مباشرة، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى ما بين 10 مليارات إلى 18 مليار دولار بحلول 2025.

واستعرض الوزير - فى كلمته - إنجازات قطاع الكهرباء، خلال الفترة من 2014 حتى 2022، فى مختلف مجالات الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعا، موضحا أن الوزارة تعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلًا عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة.

وقال إن إجمالى القدرات المضافة للشبكة القومية للكهرباء بلغت حوالى 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، فضلاً عن تأمين مصادر الكهرباء والطاقة المتجددة فى وقت قصير، بحيث تتمتع الشبكة القومية للكهرباء بمعدلات احتياطى آمن من الطاقة لا يقل عن المعدلات العالمية، مضيفا أن إجمالى القدرات المركبة التى تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالى 6 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022، تمثل 20 % من الحمل الأقصى.

وأشار إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، تستهدف الوصول إلى نسبة 20 % من إجمالى القدرات المركبة بالشبكة خلال العام الحالى، منوها بمشروع مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان باستثمارات 2 مليار دولار من القطاع الخاص.

وأوضح أن المشروع يعتبر من أكبر أربع مشاريع عالمية منفذة فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث يعتبر من أكبر محطة طاقة شمسية فى مكان واحد على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، كما يحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم، ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث تنتج 1465 ميجاوات، وتتسع لقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات.

ولفت الوزير إلى توقيع عدد 32 اتفاقية شراء الطاقة بإجمالى القدرات المنتجة، مشيراً إلى دور القطاع الخاص المحورى للاستثمار فى هذا المجال، الذى سيسهم فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، كما ساهم فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بواقع 2 مليون طن سنويا، لافتا الى أن الأسعار التى تم الوصول إليها مع القطاع الخاص تعتبر جاذبة تبلغ للطاقة الشمسية 2 سنت وطاقة الرياح 2.8 سنت، وجارى حاليا التعاقد بتعريفة 2.4 سنت.

وأضاف أن هناك مشروعا لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات فى رأس غارب، سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت فى إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسى، ويقع المشروع على بعد 50 كيلومترًا شمال رأس غارب وهو يعد جزءا من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موارد الرياح فى خليج السويس والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 2200 جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من 1.2 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويًا، وأكد شاكر أنه تم إنشاء مركز تحكم قومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة استثمارية 840 مليون جنيه وتم التعاقد مع تحالف سيمنس-حسن علام للتنفيذ فى ديسمبر 2022، والانتهاء منه خلال 24 شهرا.

وقال الوزير إنه تم عمل استراتيجية للهيدروجين الأخضر، وسيتم عرضها قريبا، حيث أنه من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين ومن المتوقع استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة.