6 يناير.. الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد بكنيسة قصر الدوبارة

جدة - نرمين السيد - يأتى الاحتفال بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعى الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

وسيتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعى كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهى الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن المقرر أن يتم استقبال ممثِّلى وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، الجمعة 6 يناير، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية فى مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.