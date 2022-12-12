محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الغربية طارق رحمى، أعمال تطوير كورنيش طنطا بمرحلتيه الخامسة والسادسة، والذى يعتبر أهم محور مرورى تم إنشاؤه على حدود مدينة طنطا بدءً من مدخل طنطا الجنوبى وصولاً إلى استاد طنطا الرياضى وجامعة طنطا ومحور سبرباى المؤدى للمنطقة اللوجستية.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الإثنين، لأعمال مشروعات الرصف والتطوير الجارية فى مدينة طنطا، حيث تفقد أعمال رصف شارع حافظ وهبى والذى يتم رصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشارع والذى يعد واحدًا من أهم الشوارع الرئيسية للعاصمة والذى يربط منطقة التجنيد بوسط المدينة. كما تابع المحافظ الأعمال الجارية بتطوير الكورنيش بداية من سكة المحلة وحتى كوبرى فاروق بطول 3 كيلو مترات، إلى جانب أعمال التطوير التى تمتد بمنطقة الغفران بداية من كوبرى قحافة وحتى منطقة الداون تاون بطول 2 كيلو متر "700 متر ضمن تطوير العشوائيات و1300 متر ضمن الخطة الاستثمارية"، مختتمًا جولته بتفقد أعمال رصف تطوير مربع المماليك.

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