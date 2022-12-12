بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الداخلية تنظم زيارة لمراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون بمشاركة حقوقيين وإعلاميين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 06:30 مساءً - فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بالجانب الإجتماعى والثقافى والحرص على مد جسور التواصل مع كافة أطياف المجتمع ، من خلال المشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.. وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان الموافق (10) ديسمبر من كل عام.. فقد نظمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون بمشاركة وفد من ممثلى المجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى والهيئات الوطنية وللإعلام والصحافة والقنوات الفضائية.

حيث تم خلال الزيارة تفقد المرافق والمنشآت ومختلف أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم، حيث تفقدوا المركز الطبى والذى يعد صرحاً طبياً متطوراً يوفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة فى كافة التخصصات ، فضلاً عن متابعة الحالة الصحية لبعض النزلاء ممن يتلقون العلاج

وقد حرص ممثلى الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية حيث تُطبق برامج إجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون للإبتعاد بهم عن مسارات الجريمة من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

وعلى مستوى التأهيل المهنى شاهد ممثلى الوفد وتابعوا أساليب تأهيل النزلاء مهنياً عن طريق إكسابهم حرف متنوعة وإتقانهم إياها سواء صناعية أو زراعية أو يدوية ، كما شاهدوا منتجات النزيلات من المشغولات اليدوية ذات الجودة ودقة الصنعة.

يأتى ذلك فى إطار الترجمه الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.