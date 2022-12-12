محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول نصف العام للعام الدراسي 2023/2022.

وقال محافظ الجيزة، إنه سيتم نشر الجداول بعد الانتهاء منها، أما بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام تحدد بمعرفة الوزارة.

وجاءت الجداول وفقا للمواعيد التالية:

- أولا سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023

- ثانيا الشهادة الاعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023

- ثالثا مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتي 26 يناير 2022

- رابعا الصفين الأول والثاني الثانوي للصم وضعاف السمع خلال الفترة من9 حتي 17 يناير

امتحانات الفصل الدارسي الأول

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية، بشأن مراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.