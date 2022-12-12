العلاج الطبيعي: اتخاذ إجراءات قانونية ضد ممارسة حقن الميزوثيرابي من قبل الدخلاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - كشفت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنها تعتزم على اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية الصارمة تجاه الادعياء والدخلاء على المهنة، ومنهم الدجالين والنصابين، فضلًا عن بعض الأطباء الذين يمارسون مهنة العلاج الطبيعي دون سند من القانون، وخريجي أقسام علوم الصحة الرياضية وكليات التربية الرياضية.

ووجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، تحذيرًا من خلال بيان لها، إلى منسوبيها من أعضاء الجمعية العمومية، فيما يتعلق بشأن حقن الميزوثيرابي للمرضى؛ وذلك لأن هذا التخصص يكون مقتصرًا فقد على خريجي الكليات الآتية: الجلدية – التجميل – الطب البشري.

وفي السياق ذاته، قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إن من يخالف ذلك ويقوم بهذا النشاط، سوف يعرض نفسه إلى المسئولية القانونية، حيث يأتي ذلك في إطار حرص النقابة على صحة وسلامة المرضى، وكذلك احترام التخصصات والمهن الأخرى، والتي لا يسمح لأي أحد أن يتعدى على حقوق الغير وحماية لـ حقوق المرضى، وذلك وفقًا إلى القوانين واللوائح المنظمة لهذا.

ومن ناحية أخرى، كشفت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالطعن وقرار تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أوضحت في بيان لها أن مهنة العلاج الطبيعي غير تجارية.

كما أعلنت النقابة عن تضامنها مع النقابات المهنية الأخرى المعينة بالقرار، حيث قال الدكتور محمد محسن، عضو اللجنة الإعلامية في النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي، إن مهنة العلاج الطبيعي لا تعتبر مهنة تجارية من أجل تطبيق الفاتورة الإلكترونية على تخصص العلاج الطبيعي.