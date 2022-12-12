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مترو الأنفاق يوضح أسباب العطل بالخط الأول بين محطتى السادات و سعد...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - أعلن أحمد عبد الهادى بكير - المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، أسباب حدوث عطل مفاجئ قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتى أنور السادات و سعد زغلول إتجاه المرج نتيجة مؤثر خارجي أعلى النفق ، الأمر الذى أدى إلى حدوث ماس كهربائى و قطع بالشبكة الكهربائية.

وعلى الفور تم تشغيل حركة القطارات بالخط الأول من محطة السيدة زينب حتى محطة حلوان فى الإتجاهين كالمعتاد و التشغيل من محطة الدمرداش حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين وتشغيل حركة القطارات فى منطقة العطل سكة واحدة ( مفرد ) فى الإتجاهين ، حيث تم الدفع بجميع فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاحه ، تم الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب بالمحطات المزدحمة لإمتصاص أى زحام بالمحطات.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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