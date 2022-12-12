قرار جديد من التعليم لطلاب الصف الثالث الإعدادى بمدارس المسار المصرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادية بمدارس المسار المصرى للعام الدراسى 2022/ 2023، للفصلين الدراسيين الأول والثانى، وفقا للنظام المتبع بالعام الماضى.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، جاء ذلك عقب الاجتماع الذى تم أمس، مع مديرى مدارس المسار المصرى بمختلف دول العالم.

وأسفر الاجتماع عن أن المدرسة ستكون مسؤولة عن تسجيل الطلاب من الصف الأول الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، على المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج من خلال رابط خاص بالمدرسة، سيتم إرساله لاحقا مع اسم المستخدم وكلمة السر، كما تقرر أن يكون الدفع الإلكترونى لرسوم الامتحانات للصف الثالث الإعدادى (فقط) لهذا العام من خلال منصة امتحانات أبنائنا فى الخارج، مبلغ 150 دولارا للطالب الواحد للفصلين الدراسيين الأول والثانى.

كما تقرر أن تكون المدرسة مسؤولة عن سداد رسوم الامتحانات لطلاب الصف الثالث الإعدادى من خلال المنصة الإلكترونية بالطريقة التى تتناسب معها، ويتم التسجيل من خلال الرابط: HTTP://sabroad.emis.gov.eg

وطالبت الوزارة بسرعة إرسال بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادى المتقدمين للامتحانات هذا العام 2022/2023، مع التنبيه بسرعة إرسال أصل مستندات التقدم للصف الثالث الإعدادى من خلال الحقيبة الدبلوماسية وذلك فى أسرع وقت ممكن، على أن يتم إصدار أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادى بعد إتمام عملية بحث أحقية التقدم وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكترونى الرسمى.

وشددت الوزارة على أنه سيتم التعامل مع المدارس من خلال بريد إلكترونى رسمى وليس شخصى، على أن يتم إعداد الامتحانات للصف الثالث الإعدادى وإرسالها بالبريد الإلكترونى وفقا للنظام المتبع بالعام الماضى.