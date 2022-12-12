محافظ قنا: قطاع الصرف الصحى فى مقدمة الخطة التنموية والخدمية للمحافظة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أهمية قطاع الصرف الصحى، والذى يأتى فى مقدمة الخطة التنموية والخدمية للمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل الجاد والمتواصل لتحسين مستوى معيشة المواطن فى الخدمات الحيوية التى تتعلق بحياته اليومية، لاسيما فى ظل ارتباط الصرف الصحى بمشروعات البنية التحتية الأخرى مثل الاتصالات والغاز ورصف الطرق وانعكاس تأثيراته على معظم الخدمات الحيوية التى يعتمد عليها المواطن وتتعلق باحتياجاته اليومية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم الإثنين، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى المتعثرة بقريتى أبو مناع بحرى وأبو مناع غرب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبحث آليات الانتهاء منها فى أسرع وقت.

وأضاف "الداودى" أنه تم الاتفاق على التنسيق بين الشركات المنفذة لتحديد المناطق ذات الأولوية، حتى تتمكن الشركة من تكثيف العمل بتلك المناطق والانتهاء منها فى أسرع وقت، ومن ثم تقوم شركات الغاز والاتصالات بتوصيل الخطوط الخاصة بها، تمهيدا لرصف الطرق التى شهدت أعمال حفر وتوصيل لتلك المرافق، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل جهودا حثيثة بالتنسيق مع الهيئة القومية للصرف الصحى، للانتهاء من المشروعات المتعثرة منذ سنوات، وتذليل كافه العقبات لتشغيل تلك المشروعات.

ووجه المحافظ - خلال الاجتماع - برفع معدلات الأداء، مع ضرورة متابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.