سفير مصر يلتقى المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح بالسودان

جدة - نرمين السيد - التقى السفير هانى صلاح سفير مصر فى الخرطوم، أمس الأحد، اللواء ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بجمهورية السودان الشقيق، حيث تناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين فى شتى المجالات ذات الصلة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وخاصة المتعلقة بتدريب الكوادر البشرية.





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