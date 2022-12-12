أمين عام المجلس الإسلامى للدعوة: يشكر السيسى على دعمه للفكر الوسطى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، الدكتور عبدالله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة بالمملكة العربية السعودية، بديوان عام وزارة الأوقاف، لبحث أوجه التعاون المشترك.





وخلال اللقاء وجه الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة بالمملكة العربية السعودية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه للفكر الوسطى وعنايته بالخطاب الدينى.

كما أطلع وزير الأوقاف، الدكتور عبد الله المصلح على جهود وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير دوليًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، وإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.

من جانبه أشاد الدكتور عبد الله المصلح، بجهود وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدًا أنها تقوم بدور عظيم فى خدمة الإسلام ونشر الفكر الوسطى.

وأهدى وزير الأوقاف، الأمين العام للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة بالمملكة العربية السعودية، مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية فى مجال تجديد الخطاب الدينى، ومنها كتاب: "العقل والنص"، وكتاب: "المختصر الشافى فى الإيمان الكافى" ، وهو ما نال إعجاب الشيخ الدكتور عبد الله المصلح، مؤكدًا أن كتاب: "المختصر الشافى فى الإيمان الكافى" يجمع ولا يفرق ويحقق معنى الإيمان.