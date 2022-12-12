وزير التعليم يوجه بمراعاة الإجازات والأعياد فى امتحانات النقل والشهادات للترم الأول

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً للمديريات التعليمية، بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل، واستقرار أعمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، على أن يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية في أعداد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن مناهج شهرى أكتوبر ونوفمبر لصفوف النقل والتى أدى فيها الطلاب امتحانات الشهرين لن يتم استبعادها من أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول والمقرر انطلاقها يناير المقبل، مشيرة إلى أن أسئلة امتحان الترم الأول سوف تشمل المنهج بالكامل منذ بداية العام الدراسي وحتى نهاية المقررات الدراسية حسب خريطة توزيع المناهج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، ومتدرجة من حيث الصعوبة وتقيس الفهم ونواتج التعلم التى يجب على الطالب اكتسابها حسب طبيعة كل مادة، مشددة على أن تأمين الامتحانات والتصدى للغش ومحاولات تسريب الأسئلة مسئولية المديريات والإدارات التعليمية، كما شددت وزارة التربية والتعليم على اعتماد الإدارات التعليمية والمديريات جداول الامتحانات قبل بدء الاختبارات بوقت كاف لإعلان الطلاب بها، إضافة إلى تشكيل الكنترولات ولجان الإدارة استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، 2022،2023، موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى، موضحة أنها تبدأ من 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.

وانطلق العام الدراسى الحالى 1 أكتوبر الماضى حيث يستمر لمدة 14 أسبوعا حتى 5 يناير 2023، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية ابتدائي، إعدادي، ثانوي 11 فبراير 2023.