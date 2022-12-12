القوى العاملة: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة للوزير أن هذه "الوحدة المتنقلة" نفذت 7 دورات سابقة لتدريب متدربات على مهنة الخياطة، مضيفا أن الدورة الحالية رقم 8، ويستفيد منها 10 متدربات جدد على تلك المهنة التى يحتاجها سوق العمل.

واستمع الوزير إلى مطالب المتدربات ووعدهم بتسهيل كافة الإمكانيات لجميع سيدات سيناء الراغبات فى التدريب على مهن مختلفة، ودعم وتوفير مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة بجميع مدن "المحافظة"، تنسيقا مع المحافظة، فضلا عن دراسة إمكانية تسليم ماكينات خياطة للمتدربات بدلا من المكافات المالية، لمساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تماشيا مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم المشروعات الصغيرة التى توفر فرص العمل، وتدعم التنمية والاقتصاد المصرى.

وجاء فى بيان صحفى عن الوزارة أن هذه الدورة التدريبية، تأتى فى إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى الجديدة 2022-2023، والتى أطلقها الوزير لتنفيذها فى 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة؛ تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة.