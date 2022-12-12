مبادرة المتحدة لمواجهة المخدرات.. احذر تدمير الأسرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المدمن يحول البيت لأبواب مغلقة، وحدثت جرائم قتل فى الأسرة بسبب الإدمان، مشيرا إلى أن أبرز المدمنين بدأوا فى شرب المخدرات تحت مبدأ "تفاريحى" ثم يتحول ليكون مدمنا.



وأشار الوردانى خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة "سى بى سى"، إل أن خطورة المدمن على الأسرة، تمكن فى أن البيت لا يكون بيتا بل يتحول لبيت أشباح، كما أن الإدمان حالة من حالات الانفجار فى كل قيم البيت.

وأكد أمين الفتوى بدار الافتاء، أن الإدمان يدمر قيم الأمان والراحة والمستقبل داخل الأسرة، إذ أن المدمن لا يبق كرامة لأهله ولا يبق موارد لأهله ولا يبق قيمة لأهله.