غلق 7 استديوهات للتصوير والإنتاج الفنى بطريق المريوطية

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة على استديوهات ومواقع التصوير الفنى الواقعه بنطاق شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس؛ للوقوف على مدى قانونية عملها ومزاولتها للنشاط وحصولها على التراخيص اللازمة، والتزامها بإجراءات الحماية المدنية.





يأتى ذلك فى إطار تكليفات أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة مراجعة تلك المنشآت للتأكد من قانونيتها واستيفائها للاشتراطات اللازمة للعمل والتشغيل حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.

وتابع محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع شرطه المرافق والأجهزة الأمنية فى غلق وتشميع 7 استديوهات مخالفة وغير ملتزمة بإجراءات الحماية المدنية وذلك بطريق المريوطية حيث شملت استديوهات ( أمواج 1، وأمواج 2، والمسلمى، والعزبة، والسمنودى، وتيوبس، وماب)، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة فى مواجهة تلك المخالفات ومنع التعديات بكافه صورها.

وشدد على عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فورا، مؤكداً على مواصلة محافظة الجيزة حملاتها لمراجعة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتشغيل وإدارة المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.