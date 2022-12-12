«التعليم» تنظم مسابقة «لمحات من الهند» لطلاب المدارس

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة "لمحات من الهند" فى الفترة من 2022/12/12 حتى 2022/12/15، وذلك برعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقيادة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وإشراف الدكتورة رباب عبدالمحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية.





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