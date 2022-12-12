10 تعليمات من «التعليم» لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - تستعد المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2022/ 2023، اعتبارا من 14 يناير المقبل، وفق الخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى أغسطس الماضى.





ووفق الخريطة الزمنية، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مجموعة من الضوابط لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، على المديريات التعليمية الالتزام بها قبل تحديد جداول الامتحانات. 10 ضوابط لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول 2022/ 2023 - تبدأ الامتحانات يوم 14 يناير 2023. - يحظر عقد امتحانات فى شهر ديسمبر. - مراعاة أعياد المسيحيين. - الامتحانات الشفوية والعملية تجرى قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر. - تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 28 يناير وتستمر حتى الخميس 9 فبراير 2023. - فى حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالى وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة. - مدة الدراسة بالفصل الدراسى الأول 17 أسبوعا، بإجمالى 98 يوم دراسة فعلية بعد طرح أيام الإجازات ( 6 أكتوبر-المولد النبوى- عيد الميلاد- عيد الشرطة). - فترة الامتحانات تحتسب ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا. - الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج تخصص للمراجعة. - تشمل هذه التعليمات جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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