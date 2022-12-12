محافظ بنى سويف يستعرض مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة

جدة - نرمين السيد - استعرض محافظ بنى سيوف الدكتور محمد هانى غنيم، مجالات الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة وخاصة بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والممول من الاتحاد الأوروبى بقيمة 7 ملايين يورو.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الاثنين مع وفد وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير ومدير مشروع الدعم الفنى وبحضور فريق عمل المشروع الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون نظم عمل الإدارة المحلية.

وأكد "غنيم" أهمية المشروعات التى تدعم خطط واستراتيجيات التنمية المحلية بالمحافظات بطرق وأساليب غير تقليدية، مؤكدًا أهمية المشروع الذى تتبناه وزارة التنمية المحلية الذى يحمل أكثر من بعد منها أن المشروع يستهدف تحقيق اللامركزية فى مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك سوف يسرع من وتيرة الأعمال وتنفيذ الرؤى والخطط التنموية، ويعطى نموذجا يمكن البناء عليه فى المستقبل.

ولفت إلى أن المشروع يتعاون فى تنفيذه البرنامج الإنمائى بالأمم المتحدة، حيث يؤكد ذلك على نجاح الدولة فى الاستفادة من البرامج التنموية الدولية، وأن الرؤية التنموية مصر 2030 تتسق مع الأهداف التنموية الأممية وأهداف التنمية المستدامة.

من جهته، أوضح مدير مشروع الدعم الفنى الدكتور خالد عبدالحليم أن المشروع يقوم على دعم التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلى، وتطوير مجالات ونظم العمل، ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسى للمحافظة، مما يعمل على تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة.

وأضاف أن ذلك يأتى من خلال خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذلك الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، والمساهمة فى تنفيذ وتمويل المشروعات.